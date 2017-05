Franske seere peger på Macron som vinder af tv-debat

Centrumpolitikeren Emmanuel Macron er favorit til at blive Frankrigs næste præsident.



Og hans chancer for at vinde søndagens afgørende valgrunde mod højrefløjspolitikeren Marine Le Pen er ikke blevet mindre efter onsdagens tv-debat mellem de to kandidater.



63 pct. af de adspurgte i en måling fra Elabe mener, at Macron virkede mere overbevisende end Marine Le Pen.



34 pct. er af den modsatte opfattelse, viser målingen.



Kandidaterne gik hårdt til hinanden i debatten. Den 39-årige Macron betegnede flere gange Marine Le Pen fra det indvandrer- og EU-kritiske National Front som en "løgner".



Den 48-årige Le Pen slog fra starten af udsendelsen en hård tone an ved at karakterisere Macron som "elitens kandidat" og "systemets kæledægge".



Euroen, terrorisme, EU og økonomien var hovedtemaerne i den 140 minutter lange udveksling af holdninger.



Le Pen beskyldte blandt andet sin modstander for at være underdanig over for Tysklands forbundskansler, Angela Merkel. Le Pen sagde, at "Frankrig vil blive ledet af en kvinde. Enten mig eller fru Merkel."



Euroen kaldte hun for "bankernes valuta og ikke folkets valuta".



Fællesvalutaen for 19 EU-lande beskyldes af flere franske vælgere for at være skyld i stigende priser.



Seermålingen fra Elabe afspejler meget godt forventningerne til søndagens valgresultat. Macron vil ifølge de seneste meningsmålinger vinde afstemningen med omkring 59 pct. mod 41 pct. til Le Pen.



/ritzau/AFP