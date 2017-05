Esben Lunde sætter alt ind på succesrig pølse-aftale med Kina

Relateret indhold Artikler

To gange har danske ministre kunnet erklære, at en dansk millioneksport af pølser til Kina var i hus med en aftale om varmebehandlet svinekød til Kina.



Efter den første gang røg aftalen i vasken. Men fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil gøre alt for, at anden gang bliver lykkens gang for de danske producenter.



Det siger Esben Lunde Larsen i Beijing, hvor han onsdag satte sin underskrift på en aftale med de kinesiske myndigheder, der lader danske virksomheder sende behandlet kød til Kina mod kun fersk kød i dag.



"Vi er meget bevidste om, at der stadig er noget, der skal afsluttes med de kinesiske myndigheder. Derfor er underskriften i dag et skridt på vej i den rigtige retning."



"Og så vil vi allokere utroligt mange ressourcer til at få færdiggjort det her, fordi der er så stor en økonomi og så mange arbejdspladser i det for Danmarks vedkommende," siger han.



En række aftaler mellem det officielle Danmark og det officielle Kina blev onsdag underskrevet i Kina, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er på besøg.



En af aftalerne skal altså gøre det muligt at eksportere varmebehandlet svinekød fra Danmark til det kæmpestore kinesiske marked.



En aftale, der ifølge organisationen Landbrug & Fødevarer åbner for en dansk eksport til en værdi af 250 mio. kr. om året.



I 2014 kunne daværende fødevareminister Dan Jørgensen (S) også erklære, at danske virksomheder kunne starte millioneksporten af pølser.



Men i kølvandet på flere fødevareskandaler i Kina blev reglerne strammet, og danskerne måtte til forhandlingsbordet igen.



"Når man under overværelse af premierministeren skriver under på en aftale, så er det selvfølgelig med henblik på, at den skal realiseres, og det er det arbejde, vi nu sætter skub på, når vi kommer hjem," siger Esben Lunde Larsen.



/ritzau/