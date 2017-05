Danske myndigheder skal lære Kina at kontrollere medicin

Relateret indhold Artikler

Hvis danske myndigheder kan inspirere de kinesiske, når det handler om at godkende og sende medicin og fødevarer ud på markedet, så er det både godt for danske virksomheder og for folkesundheden i Kina.



Det er filosofien bag en aftale, der onsdag blev underskrevet ved en højtidelig ceremoni i Beijing, Kina, mens statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og den kinesiske premierminister, Li Keqiang, så til.



Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) satte sin signatur på aftalen om et nyt dansk-kinesisk center, som ifølge aftalen finder sted på kinesisk initiativ. Hun er ikke i tvivl om, at det vil komme danske virksomheder til gavn.



"Det er enormt svært at få godkendt nye medicinske produkter i ethvert land. Der er selvfølgelig store sikkerhedsmæssige forskrifter, inden man blåstempler et produkt."



"Det oplever danske medicovirksomheder selvfølgelig også som en barriere i forhold til eksportmuligheder på det her enormt store marked," siger Karen Ellemann.



Officielt hedder det om aftalen, at der fra dansk side bidrages til en omfattende kinesisk reform inden for fødevaresikkerhed og regulering af lægemidler og medicinsk udstyr.



Men en væsentlig sidegevinst er altså, at det vil være lettere for danske virksomheder at komme af med varer i Kina, hvis det kinesiske system ligner vores.



Karen Ellemann er ikke i tvivl om, at vi i Danmark har gode erfaringer.



"I Danmark har vi tradition for en meget transparent proces og et tæt samarbejde mellem virksomheder, myndigheder og forskning. Det er en treenighed, som er en dansk specialitet, og som er opbygget gennem mange års tillidsfuldt samarbejde."



Også miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) underskrev aftalen mellem danske myndigheder og det kinesiske fødevare- og lægemiddelagentur CFDA.



Medicin og farmaceutiske produkter samt fødevarer udgør allerede nogle af hovedgrupperne i dansk eksport til Kina.



Aftalen er en del af et dansk-kinesisk arbejdsprogram med 58 punkter. I alt 80 danske og kinesiske myndigheder deltager.



Det er en forlængelse af et strategisk partnerskab mellem Danmark og Kina, som blev etableret i 2008.



/ritzau/