Der er rift om pladsen i Danmark. Landbruget fylder meget i landskabet og vil gerne øge produktionen. Samtidig skal der være plads til mere skov, byudvikling og veje.



En ny rapport fra Teknologirådet viser, at der er lagt planer for 140 procent af Danmark. Mere byudvikling, dobbelt så meget skov og større landbrugsproduktion. Der er masser af krav til, hvordan Danmarks arealer skal disponeres i 2050.



Derfor er der brug for, at nogle arealer bruges til flere ting på én gang, lyder konklusionen i rapporten, som blandt andet er baseret på borgerhøringer.



En mulighed er at kombinere arealanvendelsen, så energi- og landbrugsproduktion og behovet for rekreativ udfoldelse går op i en højere enhed.



/ritzau/