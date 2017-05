Din rabat på boligskatten bliver udhulet over tid

Ingen boligejere skal betale mere i skat, når de nye ejendomsvurderinger træder i kraft i 2021.Det er et af de centrale elementer i aftalen om boligskatten, som et bredt flertal beståede af VLAK-regeringen samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale tirsdag blev enige om. For at nå det mål har partierne valgt at indføre en såkaldt skatterabat. Den skal gives til boligejere, som står til at få en højere vurdering af deres bolig med de nye vurderinger. Rabatten skal sikre, at de ikke stiger i skat.Rabatten bliver dog ikke ved med at have samme værdi. Det bliver nemlig låst fast i kroner og øre. Over tid vil rabatten derfor blive mindre værd, siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann."Ad åre vil skatterabatten blive udhulet, men det vil ske stille og roligt i takt med, at inflationen stiger," siger Lise Nytoft Bergmann. Hun peger på, at inflationen i et langsigtet perspektiv typisk ligger på omkring to procent."Hvis man har en skatterabat på 1000 kroner, vil en inflation på to procent tage 20 kroner af den rabat om året," siger Lise Nytoft Bergmann.For nogle boligejere vil skatterabatten kun være nogle hundrede kroner, mens den for andre vil være på 20.000 kroner eller mere om året. Derfor vil der være stor forskel på effekten for den enkelte boligejer, siger Lise Nytoft Bergmann.Ud over inflationen vil salg af boliger over tid fjerne effekten af rabatten. Den ophører nemlig, hvis man sælger sin bolig efter 2021. "Bolius har tidligere lavet en analyse, som viser, at boligejere i gennemsnit ikke beholder deres bolig i meget mere end 10 år. Så der vil ikke gå frygtelig mange år, før der ikke er ret mange boligejere tilbage med en skatterabat," siger Lise Nytoft Bergmann.Hun vurderer, at mange fortsat vil sælge deres bolig, når behovet opstår, selv om det betyder et farvel til skatterabatten. Derfor vil der efter 20 år være få tilbage med en skatterabat:"Det skal ses i forhold til, at man har valgt at udfase skatterabatten for andelshavere og lejere over en 20-årig periode. Man snupper fem procent om året, og efter 20 år er den helt væk. Der kan godt være nogle ejere, der bor der i mere end 20 år, men hovedparten vil nå at have solgt deres bolig," siger Lise Nytoft Bergmann.Til gengæld vil boligejere med skatterabat opleve, at mens de har sikkerhed for, hvad de skal betale i skat, har de ikke sikkerhed for deres boligformue.De nye købere af boligen vil nemlig betale en lavere pris, når de skal købe et hus eller en lejlighed, hvor skatterabatten falder bort./ritzau/