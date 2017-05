Minister vil stoppe nye ekstraregninger til fjernvarmekunder

Relateret indhold Tilføj søgeagent Lars Christian Lilleholt Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Lars Christian Lilleholt

Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) vil hurtigst muligt stoppe fjernvarmeselskaberne i at udnytte regnskabsfidus til at trække ekstramilliarder ud af kunderne.



Derfor har ministeren onsdag fremsat et lovforslag, der med øjeblikkelig virkning bremser kommunerne fra at hive penge ud af fjernvarmeselskaber og dermed fjerner incitamentet fra selskaberne til at udnytte fidusen.



- For mig er det afgørende, at vi nu og her får strammet reglerne, så kommunerne og deres selskaber fremover ikke længere har mulighed for at få en urimelig forrentning af deres historiske indskudskapital.



- Og så vi sikrer, at forbrugernes penge bliver i sektoren eller sendes retur i form af investeringer og lavere varmepriser.



- Dermed sikrer vi, at varmeforbrugernes penge ikke kan bruges på alt mulig andet som at bygge svømmehaller, skriver Lars Christian Lilleholt.



Selskabernes fidus består i, at fjernvarmeselskaberne efter en ny afgørelsen kan kræve forrentning af såkaldt indskudskapital af kunderne.



Med den afgørelse ligger der ekstraregninger for 3,4 milliarder kroner til de danske fjernvarmekunder i vente ifølge Finans, der har afdækket sagen.



Pengene kan så trækkes ud til at ejerne - ofte kommuner. Fjernvarmeselskaberne skal ellers hvile i sig selv, så overskud bliver brugt til at investere i selskaberne eller sænke priserne.



Lovforslaget, der skal stoppe den nye praksis, vil gøre, at kommunerne modregnes øre for øre i deres bloktilskud for det, der trækkes ud af fjernvarmeselskaber til kommunekassen via fidusen.



Derudover strammer forslaget reglerne for forrentning af indskudskapital, og der sættes et loft over, hvor meget forrentning der kan indkræves.



Ministeriet kan dog ikke gøre noget ved de ansøgninger, der allerede ligger fra fjernvarmeselskaberne, da det vil være at lovgive med tilbagevirkende kraft.



Med lovændringen bør der for fremtiden være sat en stopper for praksissen.



- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi gør alt, hvad vi kan, for at fjernvarmekundernes penge ikke bruges på alt muligt andet end fjernvarme og forsyning, og at priserne er så lave som muligt.



- Vi når et godt stykke af vejen med lovændringen i dag. Det skal være slut med denne type sager, skriver Lars Christian Lilleholt.



