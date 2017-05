Clinton taler ud om nederlag: Det var Rusland og FBI's skyld

Relateret indhold Artikler

Den tidligere amerikanske præsidentkandidat Hillary Clinton siger, at FBI's leder, James Comey, og Rusland er skyld i, at hun tabte valget i november til Donald Trump.



Det sker ved en velgørenhedsmiddag i New York.



"Jeg var ved at vinde, indtil en kombination af James Comeys brev 28. oktober og russiske læk rejste tvivl hos mennesker, der ville stemme på mig, men blev skræmt væk," siger demokraten.



Clinton har holdt sig ude af rampelyset siden sit overraskende nederlag til Trump.



Men det betyder ikke, at hun har glemt nederlaget.



"Hvis valget var afholdt den 27. oktober, så ville jeg være jeres præsident," siger Clinton.



Hun henviser til et brev fra James Comey 28. oktober, der beskrev, at FBI undersøgte Hillary Clintons brug af en privat server til e-mails.



Brevet blev offentliggjort, og det medførte en negativ mediedækning af Clinton. Det har senere medført kritik af Comey, fordi timingen ifølge mange har haft indflydelse på valghandlingen.



I januar slog det amerikanske efterretningsvæsen fast, at Rusland havde blandet sig indirekte i valget i USA.



Ifølge efterretningstjenesterne havde præsident Vladimir Putin selv beordret, at Demokraterne skulle undermineres, så Trump kunne blive valgt.



Clinton beskriver også den russiske præsident, som en der "ikke er medlem af min fanklub".



"Han blandede sig tydeligt i valget, og det står klart, at det var for at skade mig og hjælpe min modstander," siger Clinton.



Hun peger blandt andet på, at hendes medarbejderes stjålne e-mails blev gjort offentligt på WikiLeaks, få timer efter at en video med Donald Trump, der snakkede om at tage kvinder i skridtet, blev offentliggjort.



"Hvilket sammentræf. Man kunne ikke have skrevet det bedre," siger Clinton.



Clintons udtalelser er de mest direkte om valget, der er kommet fra den tidligere kandidats side. Hun er i gang med at skrive en bog om forløbet.



/ritzau/AFP