Putin med Trump i røret lover Syrien-dialog og ro i Korea

De mest højspændte politiske emner blev drøftet, da Vladimir Putin og Donald Trump tirsdag talte i telefon om blandt andet Syrien og Nordkorea.



De to præsidenter lovede hinanden at styrke samarbejdet i kampen mod terrorisme i Syrien.



Længe har de to lande dog haft forskellige holdninger til, hvad terror er, når det gælder krigen i Syrien. Det fremgår ikke af referatet af samtalen, hvad de to konkret mener med terrorisme.



De besluttede desuden, at de to landes udenrigsministre skal indlede en dialog om en mulig fredsløsning i Syrien, hvor krigen har hærget siden 2011.



Rusland kæmper militært på den syriske præsidents side. Omvendt har USA hjulpet oprørerne, som slås for at vælte præsident Bashar al-Assad.



Kort efter samtalen mellem Trump og Putin har Ruslands forsvarsminister meddelt, at en russisk militærrådgiver er dræbt i Syrien.



I samtalen med Trump skal Putin ifølge Kreml også have opfordret USA til at holde igen i Nordkorea. USA bør forsøge at lette spændingerne, var Putins budskab.



Amerikanerne har den seneste tid øget den militære tilstedeværelse i nabolandet Sydkorea. Det er sket, ved at USA har opstillet et missilforsvar i Sydkorea.



Nordkorea har længe provokeret USA, som har fordømt Nordkoreas test af missiler.



Trump og Putin har nu haft tre telefonsamtaler, siden Trump blev amerikansk præsident.



USA's præsident har for nylig sagt, at forholdet mellem USA og Rusland er på det dårligste niveau nogensinde.



Under valgkampen lød der helt andre toner fra republikaneren, som udtrykte håb om godt samarbejde med russerne.



De to præsidenter kunne ikke klare alle problemer over telefonen, og de blev ifølge Kreml enige om at mødes bilateralt under et G20-møde i Hamburg i juni.



/ritzau/Reuters