Den svenske regering har besluttet at skærpe grænsekontrollen, men finder det ikke længere nødvendigt at gennemføre id-kontrol på busser, tog og færger mellem Danmark og Sverige.



- Regeringen mener, at grænsekontrollen fortsat er nødvendig og skal skærpes, siger den svenske indenrigsminister, Anders Ygeman.



Netop den skærpede grænsekontrol er grunden til, at id-kontrollen kan falde bort, forklarer minister for infrastruktur Anna Johansson.



- Fordelen er, at mange pendlere over Øresund har oplevet store gener ved id-kontrollen, siger Johansson.



Den påkrævede id-kontrol af alle rejsende med bus, tog og færger over Øresund ophører med det samme.



Anders Ygeman siger, at behovet for id-kontrol i dag er langt mindre end for halvandet år siden, da ordningen blev indført.



I efteråret 2015 kom 10.000 asylansøgere til landet om ugen. I dag er det tal nede på 500.



Medlem af retsudvalget i Sverige Annika Hirvonen Falk mener, at den ændrede kurs betyder mere kontrol af biler og gods end af passagerer, pendlere og asylansøgere.



- Man flytter vores fokus hen til at stoppe import af våben i stedet for mennesker, skriver hun i en erklæring.



Ligesom Sverige har også Danmark indført midlertidig grænsekontrol som en konsekvens af det øgede pres fra migranter og flygtninge. Det samme har Østrig, Tyskland og Norge.



EU-Kommissionen har godkendt de ekstraordinære foranstaltninger, men samtidig understreget, at der er tale om en midlertidig løsning.



