EU-Kommissionen kræver, at Danmark i løbet af de kommende seks måneder ophæver den midlertidige grænsekontrol.



Kravet gælder også Østrig, Tyskland, Sverige og Norge.



For halvandet år siden fik de fem lande helt ekstraordinært lov til at genindføre grænsekontrollen ved deres ellers åbne Schengen-grænser.



Det skete, da tilstrømningen af flygtninge og migranter var på sit højeste.



I dag er situationen dog så meget under kontrol, at grænserne igen kan åbnes, mener EU-Kommissionen.



- Takket være vores fælles indsats er vores eksterne grænser nu stærkere og mere sikre. Ved at arbejde sammen er det muligt både at få sikkerhed og fri bevægelighed, siger kommissionens første næstformand, Frans Timmermans.



Danmarks midlertidige grænsekontrol mod Tyskland blev indført 4. januar 2016. Siden er den blevet forlænget flere gange.



EU-Kommissionen mener da også fortsat, at medlemslandene skal være på vagt.



I takt med udfasningen af grænsekontrollen opfordres de således til at foretage tiltag, der kan sikre et tilsvarende niveau af sikkerhed.



Det kan eksempelvis ske ved at styrke politiets kontrol i grænseområder og ved populære rejseruter.



EU-Kommissionen mener, at øget politikontrol vil kunne vise sig at være mere effektiv end den stationære grænsekontrol, da politiets kontrol kan anvendes mere fleksibelt og samtidig er lettere at tilpasse skiftende risici.



Medlemslandene skal nu tage stilling til, om de vil godkende EU-Kommissionens forslag om at lade de fem lande forlænge den midlertidige grænsekontrol en sidste gang.



Som udgangspunkt vil det være sidste gang, at perioden kan forlænges.



/ritzau/