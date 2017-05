Pas på - frosne boligskatter kan give skattesmæk

Det er ikke en ubetinget god idé at indefryse boligskatterne, når den nye aftale om boligskatter træder i kraft. Faktisk risikerer boligejere et stort skattesmæk, de ikke har råd til at betale, når de en dag sælger huset. Og så kan de være låst fast til huset.Det vurderer Tore Stramer, cheføkonom i Nykredit."Man skal være opmærksom på, at skattegælden selvfølgelig ikke forsvinder. Tværtimod vokser den, for Skat tilskriver renter, samtidig med at det indefrosne beløb vil stige mere og mere hvert år, hvor boligpriserne stiger, og man vælger at udnytte indefrysningsordningen fuldt ud," siger Tore Stramer.Han understreger, at boligejere, der vælger at indefryse skatten, skal holde godt øje med deres eget husholdningsbudget og formue i huset, fordi skattegælden kan vokse kraftigt. "Der skal være tilstrækkeligt med formue i boligen til at indfri skattegælden den dag, man flytter fra sit hus. Boligejere med større gæld i boligen kan derfor ende i en situation, hvor de kan få vanskeligt ved at flytte, hvis prisen på boligen falder," siger Tore Stramer.Og det er lige præcis opskriften på en lavere mobilitet på boligmarkedet, hvor mange boligejere er låst fast til deres boliger.De nye regler giver boligejerne mulighed for at indefryse stigende boligskatter fra 2021 og frem - både ejendomsværdiskatten og grundskylden. Så skal man først betale den ekstra skat, når man flytter fra boligen. Frem til 2021 får alle boligejere deres stigninger i grundskylden indefrosset, og de penge skal også betales senere.Det betyder, at i ekstremt grundskyldstunge kommuner som Frederiksberg, Rudersdal og Gentofte bliver der mulighed for at indefryse stigninger i grundskylden allerede fra næste år og så langt øjet rækker.