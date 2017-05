Boligaftale skærer op til 10 pct af priserne på lejligheder i København

Lejlighederne i København kan i værste fald få barberet omkring 10 pct. af værdien med dagens skatteaftale om boligskatter. Det vurderer Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, efter at have nærstuderet punkterne i aftalen."Skattereformen kan isoleret set bidrage til et nedadgående pres på priserne på ejerlejligheder i de store byer – især i københavnsområdet, fordi grundværdierne for ejerlejligheder justeres markant op," siger Christian Hilligsøe Heinig.Han henviser til, at den daværende V-regering selv vurderede i efteråret, at regeringens udspil ville kunne skære 5-10 pct. af priserne - alt andet lige."Det estimat bør med vores øjne ikke have rykket sig i større omfang med dagens boligskatteaftale, for den bygger på de samme elementer som udspillet tilbage i oktober," siger Christian Hilligsøe HeinigHan understreger dog, at de 5-10 pct. ikke nødvendigvis giver direkte faldende priser. Det kan bare vise sig som 5-10 pct. mindre prisvækst end ellers.