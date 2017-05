Cheføkonom: Ny skatteaftale kan skubbe boligpriser i vejret

Den nye aftale om fremtidens boligskat kan være med til at skubbe boligpriserne i vejret i de kommende år. Det vurderer Signe Roed-Frederiksen, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank."Alt andet lige forventer vi, at aftalen lægger et opadgående pres på boligpriserne frem til 2020. Det skyldes, at kommende boligejere gerne vil 'med på vognen' inden 2020 for at få del i skatterabatten," siger Signe Roed-Frederiksen.Hun tilføjer dog:"Det omvendte er så tilfældet i 2021, hvor den nye boligskat træder i kraft. Særligt for ejerlejligheder i de større byer vil de nye ejendomsvurderinger betyde en markant højere boligskat for nye købere. Det gælder også for huse i de kommuner, hvor boligpriserne er steget mest." Ifølge Signe Roed-Frederiksen vil det betyde, at nye boligkøbere vil kræve at betale en lavere pris for boligen som kompensation for, at boligskatten stiger."Det vil lægge et nedadgående pres på priserne fra 2021," vurderer hun.