Hvordan rammer de nye boligskatter? Se disse fem boliger

Det kan være svært at overskue konsekvenserne af den nye boligaftale, som netop er indgået mellem regeringen, DF, S og De Radikale.Her er fem konkrete eksempler, som Skatteministeriet har lagt op på sin hjemmeside , og som boligejere måske kan spejle sig i.En ejer af et hus i København, der er vurderet til 4,6 mio. kr., kan se frem til en samlet boligskatteregning på 48.600 kr. i 2021, når de nye regler træder i kraft.Det er 3000 kr. mindre end i dag. Boligejeren skal dog kun betale samlet set 46.000 kr. i 2021, fordi resten indefryses. Derudover får boligejeren aflyst grundskyldsstigninger for knap 53.000 kr. på sigt.I et almindeligt parcelhus i Guldborgsund går den samlede boligskatteregning fra 11.400 kr. i dag til 6.400 kr. i 2021. Det er en skattelettelse på 3.700 kr.Boligejeren kan derudover se frem til at få tilbagebetalt godt 18.000 kr. i boligskat, fordi boligejeren siden 2011 har betalt skat af en for høj ejendomsvurdering.Ejeren af en dyrere ejerlejlighed i Aalborg skal i 2021 betale 15.500 kr. i samlede boligskatter. Det er lidt mindre end i dag, og det skyldes blandt andet skatterabatten, som boligejeren har så længe, han eller hun bliver boende i sin lejlighed.I Vejle kan boligejeren i huset til 1,8 mio. kr. se frem en boligskat, der er omkring 1000 kr. lavere i 2021 end med de nuværende regler. Regningen falder nemlig fra 19.600 kr. i dag til i alt 18.500 kr. om året.Ejeren af et dyrt hus i Rudersdal – vurderet til 7,5 mio. kr. – betaler i dag omkring 76.200 kr. i samlede boligskatter. I 2021 står husejeren til en regning, der samlet set er lidt højere, nemlig 79.800 kr. i 2021.Men boligejeren får indefrosset skattestigningen, så den boligskat, han eller hun skal betale i 2021, lyder på godt 68.000 kr. Derudover får aflyses grundskyldsstigninger for omkring 37.000 kr., som boligejeren kunne se frem til med de gældende regler.Skatteministeriet leverer dog ingen eksempler på, hvad der sker, når boligen er vurderet væsentligt højere end millionærknækket, der reelt træder i kraft ved vurderinger på 7,5 mio. kr.Over millionærknækket stiger ejendomsværdiskatten fra 0,55 til næsten det tredobbelte med 1,4 pct.