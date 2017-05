Seks ud af ti boligejere slipper billigere i skat med ny aftale

Seks ud af ti boligejere slipper med en lavere skatteregning på boligen, når den nye boligskatteaftale er kørt i stilling.Det afslører Skatteministeriet på sin hjemmeside." Samlet set betyder det, at godt seks ud af ti boligejere i 2021 skal betale mindre i boligskat i forhold til de nuværende regler, mens resten – knap fire ud af ti – får en skatterabat, så de ikke skal betale mere ved overgangen til de nye regler"Det er fra 2021, at satserne på ejendomsværdiskat og grundskyld bliver sænket, så de fleste boligejere får en lavere skatteregning. De betaler dog skatten af højere boligværdier.Fremover bliver begge boligskatter samtidig låst fast til værdien af den enkelte bolig. Og de følger værdien, så skatterne udvikler sig i takt med prisen på boligen.Skatteministeriet lægger vægt på, at allerede fra næste år kan det beløb, boligejerne løbende betaler i boligskat, ikke stige, så længe de ejer deres boliger. Så bliver stigningen nemlig indefrosset, og det beløb skal først betales i skat, når man sælger boligen."Som boligmarkedet har udviklet sig gennem de seneste 10 år, har vi fået en mere skæv og urimelig beskatning mellem land og by - og mellem lejligheder og huse. Som skatteminister er jeg glad for, at vi nu stille og roligt får rettet op på nogle af de utilsigtede urimeligheder med en god og fornuftig aftale om fremtidens boligbeskatning. Det er godt for Danmark, det giver tryghed for boligejerne, og det er kun rimeligt," siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).På hjemmesiden nye-ejendomsvurderinger.dk kan boligejerne gå mere i detaljen på, hvad aftalen betyder for dem.Blandt andet eksempler på, hvad aftalen betyder for forskellige boligtyper og fordelt på forskellige kommuner.