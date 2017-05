Brian Mikkelsen: Boligejere sparer 28 mia kr i skat

"De danske boligejere kommer samlet set til at betale 28 milliarder kroner mindre i samlede boligskatter frem mod 2025, end de ellers havde udsigt til, og det er også mindre, end de betaler i dag. Det er vi selvfølgelig tilfredse med, og det kan boligejerne også være." Sådan lyder det fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i kølvandet på dagens store aftale om fremtidens boligskat, som VLAK-regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, De Radikale og Socialdemokratiet.Brian Mikkelsen, der har forhandlet aftalen for De Konservative, understreger, at aftalen vil betyde, at ingen beskattes fra hus og hjem.I aftalen sænkes ejendomsværdiskatten fra 1 procent til 0,55 procent, og millionærknækket hæves reelt fra 3 til 7,5 mio. kr.Samtidig får boligejerne mulighed for at indefryse stigninger i boligskatterne efter 2021, så de først skal betales et salg.Men De Konservative vil gerne have mere."Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne havde set en endnu mere ambitiøs aftale, hvor vi havde lettet de danske boligejere for endnu mere af de høje boligskatter – men nu er vi i første omgang tilfredse med, at der er tryghed om boligskatter de kommende år, og så vil vi selvfølgelig arbejde videre for at få dem endnu længere ned i fremtiden. Vi er i hvert fald ikke færdige med at kæmpe for lavere boligskatter," siger Brian Mikkelsen.