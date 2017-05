Ny aftale om danskernes boligskat på plads: Prisen er 28 mia kr

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale har nu lavet en aftale om, hvad danske boligejere skal betale i skat i fremtiden.



Det erfarer Børsen.



Der er gjort klar til præsentation kl 17.15 ved et doorstep i Finansministeriet.



Ifølge Børsens oplysninger skal der betales 0,55 pct. i ejendomsværdiskat, men der bliver også indført et millionærknæk, der sættes ved 6 mio. kr.



Boliger til over 7,5 mio. kr. får hårdere skat



Det vil sige, at boliger vurderet til over 7,5 mio. kr. skal op på en hårdere beskatning, når der er taget højde for afslaget på 20 pct. af vurderingen som forsigtighedsmargin.



Og den hårdere skattesats lander på 1,4 pct.



Det er især Dansk Folkeparti, der i slutfasen har forlangt en hårdere progression.



Koster 28 mia. kr.



Aftalen vil koste omkring 28 mia. kr. i tabte indtægter frem mod 2025. Det er dog før såkaldt tilbageløb, hvor nogle af pengene kommer hjem i statskassen igen.



Derfor er nettoprisen 20 mia. kr., og de penge tages fra det økonomiske råderum, der frem mod 2025 leverer omkring 40 mia. kr. ifølge regeringens konvergensprogram.



Dermed slipper politikerne for at lave upopulære reformer, der skal finansiere boligskatteaftalen.



Der bliver heller ikke skåret i rentefradraget.



Frem til 2021 får boligejere tvangs-indefrosset deres stigninger i grundskylden rentefrit. Indefrysninger af grundskylden betyder, at skatten så skal betales den dag, boligen sælges.



Kan indefryse stigning i flere skatter



Fra 2021 kan boligejere vælge at indefryse både stigninger i grundskyld og ejendomsværdiskat. Det vil ske til en rente, der svarer til "pensionistrenten"



VLAK-regeringen har også lovet, at ingen nuværende boligejere stilles dårligere ved overgangen til det nye system.



Konsekvensen er, at boligejere, der ellers kunne se frem til kraftigt stigende skatter, får en rabat, der følger med dem frem til den dag, de sælger boligen.



(opdateres)