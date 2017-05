Relateret indhold Artikler

Folketinget har tirsdag afbrudt forhandlingerne om to lovforslag, der skal fjerne 26-års-reglen og gøre det muligt for højtlønnede udlandsdanskere at få deres ægtefælle med til Danmark.



Det sker på opfordring fra regeringspartiet Venstre. I folketingssalen siger indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen fra regeringspartiet Venstre:



- Blandt andet set i lyset af, at vi har modtaget en henvendelse fra Institut for Menneskerettigheder, der peger på nogle løsningsmuligheder, som vi gerne vil have lejlighed til at undersøge nærmere.



Lovforslagene er stillet af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).



/ritzau/