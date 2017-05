Seks "hadprædikanter" nægtet indrejse i Danmark

Religiøse forkyndere fra Saudi-Arabien, USA, Syrien og Canada er blevet nægtet adgang til Danmark.Udlændingestyrelsen har tirsdag offentliggjort en national sanktionsliste med de første seks navngivne religiøse forkyndere fra udlandet, som er udelukket fra at indrejse i Danmark af hensyn til den offentlige orden.Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.De seks personer er nævnt med navns nævnelse på nyidanmark.dk . Her kan man også se billeder af dem.Indrejseforbuddet har en varighed af to år. Udlændingestyrelsen vil op til udløbet vurdere, om indrejseforbuddet skal forlænges eller ej.Ifølge udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) sender sanktionslisten et tydeligt signal til hadprædikanterne, som hun kalder de religiøse forkyndere.- Regeringen vil ikke acceptere, at hadprædikanter kommer til Danmark for at prædike had mod det danske samfund og for at indoktrinere andre til blandt andet at begå vold mod kvinder og børn, udbrede idéer om et kalifat og i det hele taget undergrave vores grundlæggende værdier.- Vi skal ikke lægge dansk jord til mennesker, som kommer hertil for at omstyrte vores samfund og vil opildne til for eksempel terror og forfølgelse af jøder og homoseksuelle, siger Støjberg.Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Konservative indgik sidste år en aftale om initiativer rettet mod religiøse forkyndere. Det skete i kølvandet på TV2-dokumentaren "Moskeerne bag sløret".DF's udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, mener, at sanktionslisten kunne have haft flere end seks navne til at begynde med. Men ellers er han tilfreds med listen.- Det er godt, at vi er kommet i gang, og derfor hilser Dansk Folkeparti det også velkomment, at listen over hadprædikanter er kommet på plads.- Man kan sagtens argumentere for, at listen burde indeholde flere navne. Vi mener også, at EU-borgere, der udgør et problem, burde være på listen. Men det er en god begyndelse, siger Martin Henriksen.- Danmark er vist et af få lande i verden, hvis der overhovedet er andre lande, der introducerer en "bliv væk"-liste, og det har jeg det rigtig godt med.- Listen er kommet, fordi Dansk Folkeparti har presset på, og vi regner med, at den stille og roligt bliver udbygget og suppleret henad vejen, siger DF'eren./ritzau/