Statslig deltagelse i Nordsøen droppes efter DONG-frasalg

Når DONG Energy sælger sine gas- og olieaktiviteter i Nordsøen, vil det markere afslutningen på mere end 30 år med staten som partner i alle aktiviteter i Nordsøen. Det skriver Berlingske Business.



Siden 1981 har den danske stat enten gennem DONG Energy eller Nordsøfonden tilkæmpet sig en rolle som partner i alle olie- og gasprojekter i Nordsøen, men der er ikke lagt op til, at Nordsøfonden træder ind i steder for DONG, når DONG sælger sin olie- og gasdivision.



Tænketanken Cepos' analysechef Otto Brøns vurderer, at selvom staten vil miste 2-3 pct. af Nordsø-indtægterne om året efter salget, så vil det opvejes af, at staten får del i provenuet fra salget af DONGs olie- og gasforretning. Til gengæld rejser situationen både politiske og juridiske spørgsmål, både i forhold til statslig indsigt i aktiviteterne i Nordsøen, og i forhold til, om staten rent juridisk vil være partner i nogle felter og ikke i andre.



- Statsdeltagelse giver en indsigt i, hvad der foregår i Nordsøen, og det er en kontrol med, hvordan olieselskaberne opfører sig. Og så giver det Energistyrelsen en stærkere hånd i forvaltningen af samfundets interesser, så olieselskaberne ikke bare tager de lavthængende frugter, men udnytter olien fuldt ud, siger tidligere energiminister Poul Nielson (S) til Berlingske Business.



/ritzau/FINANS