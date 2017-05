Løkke indleder Kina-besøg hos Zoos nye pandastjerner

Relateret indhold Artikler

Tirsdag indleder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sit tre dage lange besøg i Kina med et stop i Chengdu. Her ligger et pandacenter, som i øjeblikket huser de to pandaer, der ifølge en aftale med Kina skal udlånes til Københavns Zoo.



Med på turen er Steffen Stræde, administrerende direktør i Zoologisk Have København. Han har besøgt centeret mange gange før i forbindelse med de omfattende forberedelser til modtagelsen af pandaerne.



"Statsministeren skal have mulighed for at hilse på de to pandaer, der kommer til København om et års tid," siger Steffen Stræde om det pandapar, der skal til Danmark.



"Det er en super velfungerende hun med et godt og medgørligt gemyt."



"Hannen kender vi lidt mindre, fordi den har været et andet sted. Han er først kommet tilbage til Chengdu nu, så ham skal vi først til at lære at kende," siger Steffen Stræde.



Flere ministre og en række topfolk fra dansk erhvervsliv er med i Kina, hvor Lars Løkke Rasmussen skal mødes med præsident Xi Jinping og en række kinesiske toppolitikere.



Fokus er på et dansk-kinesisk arbejdsprogram, som skal vedtages officielt, i forlængelse af et eksisterende partnerskab.



Det skal sætte retningen for et styrket samarbejde mellem 80 danske og kinesiske myndigheder.



Men undervejs ventes statsministeren også at skulle sætte sin underskrift på den aftale, der sender de to pandaer til København.



Ifølge Steffen Stræde bliver Danmark det syvende land i Europa, der har en pandaaftale med Kina, og nummer 18 i verden.



"Siden vi i 2014 fik muligheden for at få pandaerne til København, har vi skullet skrive under på en aftale, og det tidspunkt er nu kommet."



"Aftalen løber i ti år med mulighed for forlængelse. Alle de steder, der har pandaer, bliver forlænget, med mindre man virkelig kvajer sig," siger han.



For kineserne er en sådan pandaaftale et symbol på et særligt godt forhold. Det siger Kina-ekspert Clemens Stubbe Østergaard, seniorforsker ved Nordisk Institut for Asienstudier.



"Det er en slags markering af eller symbol på et ekstraordinært godt bilateralt samarbejde mellem de to lande. Aftalen hænger ofte sammen med et omfattende strategisk partnerskab," siger han.



/ritzau/