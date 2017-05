Venezuelas præsident vil køre parlamentet ud på sidespor

Relateret indhold Artikler

Venezuelas socialistiske præsident, Nicolas Maduro, vil oprette en ny nationalforsamling.



Den nye forsamling skal ifølge præsidenten have beføjelse til at lave en ny forfatning for det kriseplagede land.



"Den nye enhed, som skal omskrive forfatningen, vil være folkets kongres. Ikke med udspring i politiske partier, men som repræsentant for folket," sagde Maduro i en 1. maj-tale mandag i hovedstaden Caracas.



Maduro er under pres fra store dele af befolkningen i Venezuela. Tusindvis af vælgere har i ugevis demonstreret mod præsidenten. Det sker med krav om, at han træder tilbage eller udskriver valg.



Mindst 28 mennesker er blevet dræbt under de folkelige protester. Hovedparten er døde i sammenstød med sikkerhedsstyrker. Andre er blevet skudt af maskerede mænd på motorcykler.



Oppositionen, som har et flertal blandt parlamentets 500 medlemmer, beskylder Maduro for at klynge sig til magten.



"Diktatoren Maduro og hans narkokorrupte elite ønsker at dræbe forfatningen," skriver oppositionsleder Henrique Capriles i et tweet.



Og i lighed med formanden for parlamentet, Julio Borges, opfordrer Capriles befolkningen til at modsætte sig Maduros "kup" og gøre oprør mod ham.



Maduros plan minder om en tilsvarende manøvre fra forgængeren Hugo Chávez.



Kort efter han i 1999 var udnævnt til præsident, udnyttede han en paragraf i forfatningen. Han etablerede en enhed bestående af repræsentanter for befolkningen.



Den såkaldte "folkekongres" udarbejdede den nuværende forfatning.



Mens oppositionen raser over Maduros udspil, betegner sociolog David Smilde fra det amerikanske Tulane University det som ganske smart.



Maduros træk er så tilpas indviklet og tvetydigt, at det kan få kritiske røster i det internationale samfund til at forstumme, mener Smilde. Han er ekspert i Venezuelas samfundsforhold og politiske historie.



"De vil muligvis se det som indrømmelse over for oppositionen," siger han.



Årsagen til udmeldingen fra Maduro er helt klar, fastslår han.



"Det er et forsøg fra regeringens side på at slippe uden om et valg, som den ved, den vil tabe," siger han.



/ritzau/Reuters