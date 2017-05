Løkke: Senere pension indgår i langt større pakke

Regeringen vil ikke alene sende danskere senere på pension, som rød blok tordner mod 1. maj. Den vil også se på skat og danskere med og uden arbejdsmarkedspension.



Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til Ugebrevet A4.



Vi må også se på dem med og uden arbejdsmarkedspension. Vi vil se på skatteregler, som forringer incitamentet at spare op til pension, lyder det fra statsministeren.



"Det med pensionsalderen er kun én ting," siger Lars Løkke Rasmussen og tilføjer:



"Der er i det hele taget noget i overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv, der skal gøres mere robust, for at det også er holdbart, når vi kigger 15-20 år frem."



Hidtil har de fleste regnet med, at udspillet kun forhøjer pensionsalderen med måske seks måneder. Det kritiseres kraftigt af rød blok, Dansk Folkeparti og fagbevægelsen.



DF på krigsstien



Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, afviser Løkkes plan om at lade højere pensionsalder indgå i en bred aftale.



"Spørgsmålet er, om man skal bruge pisk eller gulerod. Vi vil bruge gulerod, og vi tror også, at tiden er moden til det," siger René Christensen til Ugebrevet A4.



"Højere pensionsalder er den forkerte medicin."



René Christensen vil i stedet gøre det mere attraktivt at arbejde længere end nu.



LO til Løkke: Drop det



Statsminister Lars Løkke Rasmussen kan heller ikke regne med støtte fra LO-fagbevægelsen, siger LO-formand Lizette Risgaard.



"Fagbevægelsen støtter ikke op om en yderligere forhøjelse af pensionsalderen end allerede aftalt i Folketinget. Den forhøjelse rammer primært LO-lønmodtagere," siger Lizette Risgaard til Ugebrevet A4.



"Dem med hårde job, som hurtigere bliver slidt ned og dør tidligere. Hvis Lars Løkke virkelig lytter til fagbevægelsen, så dropper han det."



I 2006 aftalte et bredt politisk flertal, at pensionsalderen stiger i takt med vores længere levetid.



/ritzau/