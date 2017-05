Trump udvandrer fra interview om Obamas påståede aflytning

Den amerikanske præsident fik ganske enkelt nok af et irriterende spørgsmål under et tv-interview med kanalen CBS lørdag.Journalisten John Dickerson ville ifølge CNN have svar på, om Donald Trump fortsat mener, at forgængeren Barack Obama aflyttede ham kort før valget.Efter en række korte og afvisende svar sagde Trump til Dickerson:"Så er det nok. Tak skal du have. Mange tak."Herefter rejste præsidenten sig og satte sig ved sit skrivebord i Det Ovale Værelse."Det stod helt klart, at jeg skulle forlade stedet. Ellers ville jeg blive eskorteret ud. Jeg ville blive fulgt til døren. Vores samtale var slut," siger journalisten fra CBS. Interviewet blev båndet lørdag i Det Hvide Hus. Det var arrangeret i anledning af Trumps første 100 dage på posten.Under interviewet lagde præsidenten op til, at CBS bare kunne udlægge sagen på sin måde. Han ville ikke bidrage."Det er ikke nødvendigt, at du spørger mig. Jeg har min mening, og du kan have din," siger Donald Trump.Beskyldningen om aflytning er blevet afvist i Trumps eget parti. Den republikanske formand for efterretningskomitéen i Repræsentanternes Hus, Devin Nunes, har i klare vendinger slået fast, at Trump Tower ikke blevet aflyttet i forbindelse med præsidentvalget."Det er ikke sket," har Nunes sagt på et pressemøde.Trumps opsigtsvækkende beskyldninger mod Obama blev fremsat i en række beskeder på Twitter i begyndelsen af marts.Trump har tidligere sagt, at nogle af komitéens fund har vist, at hans anklage var berettiget.Der har imidlertid også været intern kritik i komitéen over arbejdet med at undersøge Trumps påstand./ritzau/