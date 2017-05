V-spids beklager Skat-skandaler: Det samme må Mette F.

Det danske skattesystem blev en skygge af sig selv fra 2004 til 2010, hvor skatteministeren hed Kristian Jensen (V).



Sådan lyder en beskyldning, som S-formand Mette Frederiksen mandag rejser rundt i landet med i sine 1. maj-taler.



Men den beskyldning vil Kristian Jensen, der i dag er V-næstformand og finansminister, ikke gå uimodsagt hen.



"Jeg tager min del af ansvaret på mig, og så synes jeg bare, at det ville klæde Mette Frederiksen at anerkende, at Socialdemokraterne har ansvar for de 3,5 år, de sad i regering," siger han.



Ni skatteministre siden 2004



Siden 2004 har ikke mindre end ni politikere fra fire forskellige partier beklædt posten som skatteminister.



Det er en af årsagerne til, at det er vanskeligt at udpege en bestemt minister som ansvarlig for de skandaler, der har ramt skattevæsnet på det seneste.



Men Kristian Jensen er den, der har siddet længst som skatteminister i perioden. Og han sad, da startskuddet i 2005 lød til en af de største statslige spareøvelser i nyere tid.



En øvelse, der barberede antallet af medarbejdere i Skat kraftigt ned de følgende år. Adspurgt om det var en forkert beslutning, svarer Kristian Jensen:



It-knas fik det til at kæntre



"Der er to ting i det her: Mette Frederiksens helt urimelige kritik set i lyset af, hvad hun selv har påtaget sig ansvaret for. Det andet er, hvorvidt man startede rigtigt ud i 2005. Jeg beklager i dag, at man ikke fik tilført Skat nogle flere penge til nyansættelser," siger den nuværende finansminister.



Han fortsætter:



"Jeg mener klart, at der var et effektiviseringspotentiale. Men det var bundet op på, at man fik nogle nye it-systemer. De blev i første omgang forsinket og sidenhen – lang tid efter jeg var stoppet – skrottet."



Kristian Jensen henviser til det skandaleramte inddrivelsessystem EFI, der mange år og mange millioner af skattekroner senere er blevet helt droppet.



"Hvis man får mere effektive værktøjer, kan man klare mere med færre medarbejdere. Men med færre medarbejdere uden de mere effektive værktøjer har man problemerne," siger Kristian Jensen.



/ritzau/