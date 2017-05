- Det må vi på det kraftigste advare imod. Den australske model har været afprøvet, og vi har set, hvad det har medført af vold, overgreb og nedbrudte mennesker, der er desperate på grund af de forhold, de har været udsat for.



Sådan siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty International Danmark.



Udmeldingen kommer, efter socialdemokraternes gruppeformand Henrik Sass Larsen i sin 1. maj-tale mandag lagde op til, at Danmark bør efterligne Australiens kontroversielle asylmodel.



Modellen går ud på, at asylansøgere sendes til en lille stillehavsø, hvorfra deres asylsag behandles. Selv hvis de får asyl, kommer de ikke til at bo i Australien, men i et andet land, Australien har aftaler med.



I stedet for at efterligne den australske model mener Trine Christensen, at man bør fokusere mere på at samarbejde internationalt i forhold til udfordringerne med flygtningestrømmene.



- Der er brug for, at vi sammen internationalt går efter de globale løsninger, hvor alle lander melder ind.



- Vi bliver nødt til at fordele byrderne bedre imellem os, siger hun.



/ritzau/