Venstre står fast: Usolidarisk ikke at hæve pensionsalderen

Det er usolidarisk, når de røde partier 1. maj tordner mod at holde pensionsalderen i ro. Det mener Venstres politiske ordfører, Jacob Ellemann-Jensen.



- Det er dejligt at have lang tid på pension. Men det er også dyrt, siger han.



- Det vi laver herinde (på Christiansborg, red.), handler om, hvordan vi forvalter vores fælles midler bedst.



- Gør vi det ved at sikre, at raske og rørige mennesker kan gå på pension? Eller gør vi det ved at sikre en mere ligelig fordeling mellem generationer?



Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten er 1. maj gået sammen i en alliance for at afvise at hæve pensionsalderen hurtigere, end Christiansborgs partier har aftalt.



I august sidste år varslede den daværende V-regering i 2025-planen, at man ønskede at hæve pensionsalderen med et halvt år fra den 1. januar 2025 - fra 67 til 67,5 år.



Det skød et flertal med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ned.



Mandag har Mette Frederiksen efterlyst en klar melding fra Venstre, om hvad der skal ske med pensionsalderen. Til den efterspørgsel svarer Jakob Ellemann-Jensen:



- Vi har det synspunkt, at vi for et par år siden blev enige med Socialdemokratiet om, at når vi skal se på bagsiden af den fantastiske medalje, at vi lever længere, så må vi se, om vi skal være længere på arbejdsmarkedet.



- Det er den diskussion, vi gerne vil have: At tale om hvordan vi sikrer, at de mennesker, som kan, bliver lidt længere på arbejdsmarkedet.



Også LO-formanden Lizette Risgaard brugte arbejdernes kampdag til tale imod at hæve pensionsalderen før tid.



- Vi vil ikke betale med vores liv og vores helbred for unødvendige skattesænkninger. Vi vil ikke køres fuldstændige flade, for at en direktør kan få råd til fladskærm nummer fem, siger hun.



