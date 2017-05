Både unge og ældre socialdemokrater siger nej til at hæve pensionsalder

Relateret indhold Artikler

Uanset tallet på dåbsattesten hos de fremmødte til Socialdemokratiets tidlige morgenmøde 1. maj i Aarhus mandag, så er der bred opbakning til partiformand Mette Frederiksens budskab på arbejdernes årlige kampdag:



Lars Løkke skal holde fingrene fra pensionsalderen. Den skal ikke hæves mere end tidligere aftalt.



Meldingen er central på Mette Frederiksens lange 1. maj-turné mandag i Jylland og på Fyn, og det er vigtigt, mærker man hos de omkring 200 fremmødte til talen i Aarhus.



Rachel Flindt er en af de få på 20 år i lokalet. Alligevel bakker hun partiformanden op.



- Jeg er færdiguddannet som sygeplejerske om et par år og kommer dermed tidligt ud på arbejdsmarkedet. Jeg kan slet ikke forestille mig at skulle holde til det i 50 år, siger hun.



- Jeg kan se kolleger gå ned med stress i et fag, der er krævende både fysisk og psykisk, siger hun.



Selv om mange danskere lever længere og er friske langt oppe i årene, så mener hun, det er med store forskelle.



- Min kæreste læser erhvervsjura og kan slet ikke forestille sig at skulle stoppe tidligt med at arbejde engang. Så jeg tror, det er værd at overveje en differentieret pensionsalder, siger Rachel Flindt.



67-årige Joan Rasmussen, der også er mødt op til Mette Frederiksens tale, har for længst forladt arbejdsmarkedet først via efterløn og nu folkepension.



- Det var godt, for jeg kunne ikke mere på grund af kol, siger hun.



- Jeg er enig i, at pensionsalderen ikke skal sættes op generelt. Men der er jo store forskelle på, hvad folk kan, så måske skulle man i stedet for én bestemt pensionsalder arbejde et vist antal år.



- Så kunne de, der som jeg er kommet ud og arbejde allerede som 15-årig, gå tidligere fra, mens folk med lange uddannelser kunne fortsætte til en højere alder, siger hun.



Marianne og Ejner Damsgaard er begge på pension og før det efterløn og lever et aktivt liv i deres sommerhus og med rejser.



Marianne kan godt forstå diskussion om højere levealder og friske ældre i forhold til pensionstidspunkt.



- Jeg havde frygtelig dårlig samvittighed, da jeg gik på efterløn som 60-årig, for vi kunne begge godt i praksis have arbejdet længere. Men vi ville jo gerne have nogle gode år sammen uden arbejde. Men jeg tror ikke, at det skal være Mette Frederiksen og Socialdemokraterne, der sætter pensionsalderen op, siger hun smilende.



/Ritzau/