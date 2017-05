Donald Trump i "giftigt" angreb på ytringsfriheden

Politiseringen af de amerikanske medier spidser til, efter Donald Trump-administrationen i weekenden har udtalt, at de overvejer at ændre på lovgivning, der sikrer medier mod søgsmål om injurier.Donald Trumps stabschef, Reince Priebus, udtalte nemlig søndag på ABC's tv-program "This Week", at Trump-administrationen, som lovet i valgkampen, er begyndt at se på ændringer af den del af amerikansk lovgivning, der oprindeligt er indført for at sikre ytringsfriheden og mediernes ret til at skrive frit og kritisk.Det skriver CNN Money.Præcis hvilke ændringer, der kan blive tale om, ville stabschefen ikke fortælle, men han tilføjede, at "aviser og nyhedsstationer bliver nødt til at blive mere ansvarlige med, hvordan de dækker nyhederne," med reference til injurie-lovgivningen, som tidligere er blevet kritiseret af Donald Trump under valgkampagnen. I februar 2016 udtalte Trump eksempelvis ifølge CNN Money, at hvis han vandt præsidentembedet, så ville han "åbne for injurie-lovgivningen, så når (medierne red.) med vilje skriver negative og horrible, falske artikler, så kan vi sagsøge dem og vinde masser af penge."Donald Trump har ofte italesat mediet The New York Times som en af hovedfjenderne, og redaktøren, Dean Baquet, kalder udmeldingen fra Det Hvide Hus for "farlig"."Vi skal jo være kritiske, det er jo meningen, vi skal stille hårde spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at han (Trump red.) forstår dette. Jo mere han slår på os (medierne red.), jo værre er det for vores land. Jeg tror, det er skadeligt for informations-strømmen og den kritiske tilgang," udtalte redaktøren. Og en af Donald Trumps andre yndlingsmål for hård mediekritik, tv-stationen CNN, kom også på banen med en skarp kommentar leveret af tv-stationens mest koryfæske journalister, Carl Bernstein, der afslørede Watergate-skandalen."Trumps tone er giftig. Vi har en præsident, der ikke forstår Forfatningen, som er uvidende om medie-historie. Han fortjener vores respekt som den lovformeligt valgte præsident i USA. Det betyder ikke, at han ikke fortjener at blive afsløret, når han lyver," lød det fra Bernstein.