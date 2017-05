LO opfordrer Løkke til at droppe højere pensionsalder

Budskabet fra LO-formand Lizette Risgaard til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er ikke til at tage fejl af på arbejdernes internationale kampdag 1. maj: Nej til en højere pensionsalder.



Hun minder om, at LO-familien i fællesskab står stærkt.



- Tænk lige over det. Én million medlemmer i LO-fællesskabet - 18 forbund, privat og offentlig sektor. Vi er et stort fællesskab. Vi er et stærkt, og vi er et stolt fællesskab. Det skal vi ikke glemme.



- Og det skal politikerne og arbejdsgiverne ikke have lov til at glemme. De skal vide, at de kommer ikke uden om os.



- Så når Lars Løkke-regeringen tror, at den kan slippe af sted med at hæve vores pensionsalder endnu mere end allerede aftalt - så tager han fejl, siger Lizette Risgaard i sin 1. maj-tale.



LO-formanden mener, at Løkke og VLAK-regeringen skal stoppe med at forbedre forholdene for de rige. Og Dansk Folkeparti skal også finde sig i kritik fra Lizette Risgaard.



- Vi vil ikke betale med vores liv og vores helbred for unødvendige skattesænkninger. Vi vil ikke køres fuldstændige flade, for at en direktør kan få råd til fladskærm nummer fem.



- Allerede i dag er mange lønmodtagere slidt ned til sokkeholderne. Derfor kræver vi i LO en ordentlig seniorførtidspension, som alle nedslidte kan få gavn af, siger Lizette Risgaard.



- Er regeringen i gang med at sørge for dem, som har slidt og slæbt i et menneskeliv - nej.



- Hvad laver regeringen så? Ja, den har travlt - sammen med Dansk Folkeparti - travlt med at gnubbe skuldre med godsejere og direktører.



- Regeringen og DF har foræret over én milliard kroner væk til nogle af de allerrigeste i vores samfund, siger hun.



Det vides endnu ikke, hvor meget regeringen ønsker at hæve pensionsalderen med.



Mens Lizette Risgaard har fokus på pensionsalder, fokuserer FOA-formand Dennis Kristensen på ulighed i sin tale i Taastrup.



- På det offentlige område sakker lavtlønnede faggrupper hele tiden længere bagud i forhold til de højtlønnede faggrupper, der i de senere år har vundet betragtelige lønstigninger.



- Det kniber med retfærdigheden i overenskomstsystemet. Vi forhandler typisk lønstigninger i procent, der giver den samme procent til alle, men flest kroner til de højtlønnede, siger Dennis Kristensen.



/ritzau/