Mette Frederiksen driller Radikale for Venstre-flirt

Relateret indhold Artikler

- Men man skal passe på med at blande kærlighed og politik. Se bare på De Radikale.



Sådan lyder det fra Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen. I sin 1. maj tale kritiserer hun den tidligere regeringspartner for at åbne for et tæt samarbejde med Kristian Jensen, hvis han bliver formand for Venstre.



- Nu har de kastet deres kærlighed på Kristian Jensen. Manden, der ikke alene har været hård ved vores skattemyndigheder. Han har også bragt udviklingsbistanden ned til det laveste niveau i 30 år.



- Sparet millioner af kroner på uddannelse og foreslår store besparelser rundt omkring i kommunerne. Altså på folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet.



- Hvis det er kærlighed for de radikale, så er det da vist noget, der egner sig til Fifty Shades, siger Mette Frederiksen med henvisning til den erotiske film af sammen navn, der fokuserer på et forhold præget af sadisme og masochisme.



De Radikales Sofie Carsten Nielsen vakte i begyndelsen af april opsigt med meldingen om, at Venstre-kronprins og finansminister Kristian Jensens politik er bedre end Mette Frederiksens.



I et interview med radioprogrammet Slotsholmen på P1 sagde Sofie Carsten Nielsen.



- Jeg foretrækker Kristian Jensens politiske projekt frem for Socialdemokratiets politiske projekt.



- Jeg tror stadig, at vi kan få mest radikal indflydelse hos Mette Frederiksen, men det er klart, at hvis Kristian Jensen en dag bliver formand i Venstre, så har vi en ny situation, sagde Sofie Carsten Nielsen til P1.



Hun pegede på fire centrale områder, hvor De Radikale ser en fællesmængde med Kristian Jensen: Fælles europæiske løsninger, økonomiske reformer, udviklingspolitik og ikke mindst integrationsområdet.



De Radikale fulgte siden meldingen op med en stor annoncekampagne, hvor man blandt andet hyldede Kristian Jensen.



Mette Frederiksen understreger på sin side, at hun også har fundet nye venner på Christiansborg.



Blandt dem Dansk Folkeparti, som Socialdemokratiet i stigende grad deler politik med, når det gælder stram udlændingepolitik og nej til reformer af blandt andet pensionslader.



- Nej, så hellere gode solide venskaber med flere. Til højre og til venstre. Og det er altså også som om, at Dansk Folkeparti træffer nogle bedre beslutninger, når der er en socialdemokrat lige ved siden af, siger Mette Frederiksen.



/ritzau/