Mette F. til Løkke: Urimeligt at ændre danskernes pension

"Det er ganske enkelt ikke rimeligt at ændre folks pensionsvilkår med så kort varsel."



Sådan lyder det fra Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen. I hendes første 1. maj-tale fastslår hun, at pensionsalderen ikke skal "hæves endnu mere end aftalt".



Samtidig kommer hun med en direkte opfordring til statsminister Lars Løkke Rasmussen. Han bør svare på, hvad han har tænkt sig at gøre med pensionsalderen, som både blev ændret i 2006 og 2011.



"Lars Løkke Rasmussen, i dag stiller jeg dig derfor et spørgsmål. Hvor meget længere skal danskerne arbejde? Er det et halvt år? Er det et år? Er det to år? Jeg synes, at I fortjener et svar," siger Mette Frederiksen til de fremmødte.



I august sidste år varslede den daværende V-regering i 2025-planen, at man ønskede at hæve pensionsalderen med et halvt år fra den 1. januar 2025 – fra 67 til 67,5 år.



Det har et flertal med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti dog sagt nej til. Og siden regeringen i november blev udvidet med Liberal Alliance og De Konservative har 2025-planen været lagt på hylden.



Regeringen har dog fastholdt ønsket om at få danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet, men man har endnu ikke forklaret præcist hvordan.



Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF bruger 1. maj som anledning til at indgå en "alliance" om at sige nej til højere pensionsalder. En alliance som også skal holde efter valget.



Mette Frederiksen angriber også VLAK-regeringen for at skabe et mere skævt Danmark.



"Det er, som om regeringen har glemt, at Danmark er mere end nogle få postnumre i Nordsjælland. Lettelser i topskatten. Ingen progression i boligskatten. Store besparelser på ungdomsuddannelserne i provinsen."



"Nej til togfonden og færre vindmøller. Hallo Lars Løkke: Jylland findes faktisk stadig," siger Mette Frederiksen.



Hun fastslår i talen, at hendes mål er at blive "statsminister for alle og for et Danmark, vi er fælles om".



"Vi har vores udfordringer og vores problemer, men når alt kommer til alt, så har vi ganske enkelt skabt et af verdens bedste samfund. Jeg kan ikke finde et eneste land, jeg hellere ville bo og se mine børn vokse op i end vores. Den bedste danske opfindelse er Danmark," siger Mette Frederiksen.



Hun taler 1. maj i Randers, Aarhus, Herning, Odense og Esbjerg. Men ikke i Fælledparken i København. Det skyldes, at der er kommunalvalg til november.



Derfor holder Københavns overborgmester Frank Jensen hovedtalen for Socialdemokratiet i København.



/ritzau/