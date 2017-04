Tyrkiet udfører nye massefyringer og forbyder datingshows

Relateret indhold Tilføj søgeagent Recep Tayyip Erdogan Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Recep Tayyip Erdogan

De tyrkiske myndigheder har fjernet mere end 3900 personer fra deres stillinger som offentligt ansatte. Det oplyser den tyrkiske regering.



Fyringerne kommer som følge af et dekret. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er det den største omgang fyringer, der sættes i forbindelse med et mislykket kupforsøg sidste år.



I juli sidste år forsøgte dele af militæret i Tyrkiet at fjerne præsident Recep Tayyip Erdogan fra hans post. Forsøget slog fejl. Siden har præsidenten anklaget sin rival Fethullah Gülen, der er i eksil i USA, for at stå bag.



Lørdagens fyringer involverer personale i både det tyrkiske militær, politi og justitsministerium.



I justitsministeriet er 1127 ansatte smidt ud. Der er blandt andet fængselsvagter blandt de fyrede.



Derudover er 484 fra landets universiteter og 201 fra ministeriet for religiøse affærer blandt de fyrede.



I samme forbindelse er tv-programmer, hvor personer forsøger at finde en kæreste eller på anden måde dater, gjort forbudt ved et dekret. Det skriver nyhedsbureauet AFP.



"For radio- og tv-kanaler, kan programmer, hvor mennesker introduceres for at finde en ven ... ikke tillades," står der i dekretet ifølge AFP.



Den tyrkiske regering har tidligere indikeret, at den var tilhænger af et sådan forbud mod de populære datingprogrammer.



Beføjelserne til at indføre et sådan forbud stammer fra den undtagelsestilstand, som stadig er gældende et år efter kupforsøget.



I alt er omkring 120.000 mennesker suspenderet i både den offentlige og private sektor i forbindelse med kupforsøget. Mere end 40.000 er blevet arresteret på samme baggrund.



/ritzau/Reuters