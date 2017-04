Brexit/May: Hårde forhandlinger forude

Relateret indhold Artikler

Forhandlingerne om Storbritanniens farvel til EU vil blive svære.



Det gentager premierminister Theresa May søndag, efter at de 27 lande, som bliver i EU, lørdag vedtog en strategi for det kommende arbejde på et topmøde.



"Der vil være tidspunkter, hvor disser forhandlinger kommer til at være hårde," siger hun til britiske BBC.



Theresa May tilføjer til den britiske tv-station, at hun er klar til at droppe forhandlingerne uden en frihandelsaftale med EU, hvis hun ikke bryder sig om tilbuddet fra Bruxelles.



På topmødet lørdag fastslog EU27-landene i brexit-strategien, at boet efter over 40 års britisk EU-medlemskab skal gøres op, før de vil begynde at tale om fremtidens forhold, herunder en frihandelsaftale.



EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, advarede desuden Storbritannien mod at undervurdere vanskelighederne ved de kommende forhandlinger.



"Jeg har nogle gange det indtryk, at vores britiske venner - ikke dem alle - undervurderer de tekniske vanskeligheder, vi står over for," sagde Juncker.



Storbritannien stemte sig sidste sommer ud af EU. I slutningen af marts afleverede landet de officielle skilsmissepapirer i Bruxelles. Parterne har nu to år til at finde en løsning på briternes farvel til unionen.



I april udskrev Theresa May valg. Det skal afholdes i juni. Her håber hun blandt andet at få styrket sit mandat under EU-forhandlingerne ved at vinde flere pladser i det britiske parlament.



Det har flere meningsmålinger også spået, at det vil lykkes premierministeren og hendes konservative parti at skaffe flere sæder.



Men søndag var der dårlige nyheder på den front. For på en uge er opbakningen til partiet faldet kraftigt. Det fremgår af en ny meningsmåling fra YouGov bragt i den britiske avis The Sunday Times.



Målingen viser en vælgeropbakning til Det Konservative Parti på 44 pct. mod 31 pct. til det største oppositionsparti, Labour.



May fører dog stadig med 13 pct.point over arbejderpartiet. Men i sidste weekend var afstanden mellem de to partier på hele 23 pct.pointifølge en anden YouGov-måling.



