Theresa Mays føring over Labour skrumper kraftigt

På en uge er opbakningen til Storbritanniens konservative parti med premierminister Theresa May i spidsen faldet kraftigt.



Det viser en ny meningsmåling fra YouGov offentliggjort af The Sunday Times.



Målingen viser en vælgeropbakning til Det Konservative Parti på 44 pct. mod 31 pct. til det største oppositionsparti, Labour, og dets leder, Jeremy Corbyn.



I samme måling får Liberaldemokraterne 11 pct. opbakning, mens det indvandringskritiske Ukip står til syv pct.



May har fortsat et forspring på 13 pct.point, men i sidste weekend var afstanden mellem de to partier på hele 23 pct.point ifølge en anden YouGov-måling.



Målingen for en uge siden viste således en opbakning til de konservative på 48 pct. og en opbakning til Labour på 25 pct.



Theresa May annoncerede overraskende i midten af april, at hun vil holde valg i Storbritannien 8. juni.



Hun begrunder det med, at hun vil have et klart mandat fra den britiske befolkning til de kommende forhandlinger om at forlade EU.



/ritzau/Reuters