Løkke på 1. maj: Sådan bevarer vi dit job

Robotter kan overflødiggøre 40 pct. af alle danske arbejdsopgaver. Det fastslog en rapport fra McKinsey og Aarhus Universitet i sidste uge.



Men det skal nok gå, hvis Danmark indstiller arbejdsstyrken på de store omvæltninger.



Sådan lyder budskabet fra statsminister Lars Løkke Rasmussen på arbejdernes internationale kampdag 1. maj.



Her nedsætter Løkke det såkaldte Disruptionråd med deltagelse af regeringen, arbejdsmarkedets parter, iværksættere og virksomheder.



Rådet skal afdække, hvad der skal gøres på uddannelserne, i skattelovgivningen og i erhvervslivet for at omstille Danmark.



"Der er noget symbolsk over, at vi nedsætter rådet på 1. maj, som er afsat til at diskutere lønmodtagernes levevilkår," siger Lars Løkke Rasmussen og tilføjer:



"Hvis vi griber robotteknologien og digitaliseringen, så er der en masse opgaver, som folk i dag bliver slidt ned af, som kan gennemføres meget smartere. Men der er også frygten for, hvad der skal blive af de mennesker, som i dag udfører de funktioner, der bliver overflødige."



"Min ambition er, at Danmark skal gribe mulighederne. Fremtiden tilhører dem, der gør det. Men vi skal finde en måde at gøre det på, hvor der ikke er nogen, der bliver stående tilbage på perronen."



I første omgang vil Løkke indlede trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter for at styrke voksen- og efteruddannelsen.



Det er en af grundene til, at Løkkes projekt har opbakning fra fagbevægelsen.



LO-formand Lizette Risgaard bliver selv en del af Disruptionrådet sammen med 3F's formand Per Christensen og andre toppersoner i fagbevægelsen.



LO-formanden tror omstillingen vil lykkes. Lizette Risgaard sender dermed på 1. maj også et signal om, at fagbevægelsen gerne arbejder sammen med Løkke. Siden valget i 2015 har han landet to trepartsaftaler om flere praktikpladser og om at få flygtninge hurtigere i job.



Spørgsmål: Det kan lyde meget luftigt for folk, der lige har set i tv-avisen, at 40 procent af deres arbejde kan overtages af robotter. Hvad skal dine medlemmer lave fremover?



"Vi har jo gjort det før," siger Lizette Risgaard med henvisning til, at ny teknologi tidligere har ført til nye job.



"Det kommer bare til at gå endnu hurtigere, end det har gjort tidligere. Derfor er der også brug for, at vi tager tyren ved hornene og siger: Ja, der kan være arbejdsopgaver, der forsvinder, og job der forsvinder. Men så opstår der nye job."



"Medarbejderne skal have mulighed for at komme med på vognen, og det kræver uddannelse."



Løkkes melding vil formentlig blive mødt med kritik af, at regeringen har sparet på uddannelse og forskning. Til det siger han:



"Vi bruger i international sammenligning rigtig meget på uddannelse og forskning. Og vi foretager også strategiske investeringer."



"Al respekt for, at nogle gerne vil have et ekstra lag glasur på. Men det er ikke hovedudfordringen. For med eller uden glasur, så er der en fælles opgave i at få æltet grunddejen rigtigt på plads. Og det er den diskussion, vi skal have," siger Løkke.



/ritzau/