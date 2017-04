Fag-boss om DF's flirt: Det åbner for nye muligheder

Det er et nybrud, at Dansk Folkeparti på en række områder er åbenlyst enige med fagbevægelsen, siger Bente Sorgenfrey, formanden for FTF.



"Jeg oplever, at Dansk Folkeparti på en lang række områder er enige i nogle af de holdninger, vi også har, siger hun.



"Det er eksempelvis den offentlige sektors størrelse, hvor de jo klart har markeret en anden politik, end den regeringen har lagt op til. De vil have en vækst på 0,8 procent, og regeringen har sagt 0,3.



I takt med at Socialdemokratiet har krabbet sig mod Dansk Folkepartis linje på udlændingepolitikken, er fagbevægelsen også rykket tættere på Dansk Folkeparti, siger DF's formand, Kristian Thulesen Dahl, til Jyllands-Posten.



DF er blevet stuerene



Ifølge ham har forholdet mellem de ledende kræfter i fagbevægelsen og Dansk Folkeparti udviklet sig til en åbning, hvor parterne har kunnet samarbejde bedre.



Det er ikke mange år siden, at Socialdemokratiets daværende formand Poul Nyrup Rasmussen proklamerede, at DF aldrig ville blive stuerene.



"Nu ser vi formændene tale tættere sammen. Og når fagbevægelsen oprindeligt læner sig op ad Socialdemokratiet, så er det jo det, vi godt kan kalde et nybrud, siger Bente Sorgenfrey.



Bente Sorgenfrey forudser, at et forbedret samarbejde åbner for flere brede forlig.



"Der er eksempelvis enighed om den offentlige sektors udvikling. Det er helt afgørende, at vi får bredde i de forlig, vi har, i stedet for at føre blokpolitik, som ikke gavner de langsigtede perspektiver.



Fagbedvægelse mener at DF har rykket sig



Bente Sorgenfrey mener, at det er Dansk Folkeparti, som har rykket sig nærmere fagbevægelsen.



"Det kan man jo altid diskutere, men min opfattelse er, at det er Dansk Folkeparti, der godt kan se det fornuftige i at have et godt samarbejde med fagbevægelsen, siger hun.



"De fleste partier er jo optaget af, hvordan man får flest mulige stemmer ved næste valg, og det spiller også ind.



Ifølge Kristian Thulesen Dahl selv, er han ikke blevet inviteret til at tale ved nogen 1. maj-arrangementer, når Arbejdernes internationale kampdag markeres mandag.



Det ligger da heller ikke ligefor, at DF-formanden skal tale ved fagbevægelsens festdag, siger Bente Sorgenfrey.



"Det ser jeg ikke lige for mig, men det må være en diskussion mellem arrangørerne af 1. maj og partierne. Det er jo helt afgørende, at man taler inden for de rammer, der er stillet op omkring 1. maj, siger hun.



/ritzau/