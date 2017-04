Uenighed i regeringen: LA og K vil afskaffe feriepenge

Mandag begynder det nye ferieår, og derfor kan man hæve sine optjente feriepenge fra det seneste år.



Men det være slut med at optjene feriepenge til en årlig udbetaling, hvis det står til Liberal Alliance og De Konservative.



Det skriver Jyllands-Posten.



Forud for forhandlingerne om en ny ferielov foreslår de to partier, at feriepengene skal udbetales sammen med lønnen hver måned, i stedet for at man skal indbetale 12,5 procent af sin løn til statens feriekonto hver måned.



På den måde vil det blive folks eget ansvar at lægge feriepenge til side.



Barnepigestat



"Ferieloven er absurd. Man ønsker at tage hensyn til folk, der ikke kan finde ud af at administrere deres penge og spare op til ferie, ved at tvinge alle danskere til at spare op gennem en statslig ordning.



"Det er præcis den barnepigestat, som Liberal Alliance ønsker et opgør med, siger Liberal Alliances beskæftigelsesordfører, Laura Lindahl, til Jyllands-Posten.



Også De Konservatives beskæftigelsesordfører, Rasmus Jarlov, mener, at folk skal råde over deres egne penge, uden at staten skal blande sig.



"De 12,5 procent af medarbejdernes løn, som arbejdsgiveren skal indbetale til statens Feriekonto, er et billede på en bureaukratisk og formynderisk tankegang, siger han til Jyllands-Posten.



Reform på vej af ferieloven



Udmeldingerne fra de to regeringspartier kommer, før regeringen skal tage hul på en reform af ferieloven.



I 2015 fastslog EU-Kommissionen nemlig, at den danske ferielov strider mod lønmodtagernes ret til fire ugers betalt ferie årligt.



Ifølge Jyllands-Posten får opgøret med feriepengene ikke umiddelbar opbakning hos regeringspartiet Venstre, der med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) står i spidsen for reformen af ferieloven.



Samtidig afviser Dansk Folkeparti forslaget fuldstændig, skriver Jyllands-Posten.



