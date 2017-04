Den britiske exit fra EU-samarbejdet bliver en stor udfordring for alle - også for Danmark.



Men de 27 andre EU-lande er ikke ude på at straffe Storbritannien for at forlade EU-samarbejdet.



Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han lørdag ankommer til topmøde i Bruxelles.



Her skal EU27-lederne vedtage deres strategi for de svære exit-forhandlinger med Storbritannien.



"Jeg mærker ingen steder nogen hævnfølelse overhovedet," siger Lars Løkke Rasmussen.



"Jeg mærker en vilje til på en fair og ordentlig måde at gøre boet op efter 40 års samliv og få fordelt regningen og så en ambition om at have en tæt relation bagefter," siger han.



Statsministeren mener ikke, at de 27 lande, der bliver i EU, stiller barske krav til Storbritannien.



"Jeg synes, vi stiller rimelige krav," siger Lars Løkke Rasmussen.



"Det er klart, at når man har været med til at bestille middagen, så kan man jo ikke løbe fra regningen," siger han.



