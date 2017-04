Le Pen udpeger EU-skeptiker som bud på fransk premierminister

Den franske præsidentkandidat Marine Le Pen har offentliggjort, hvem hun vil udnævne som premierminister, hvis hun vinder valget 7. maj.



Det er EU-skeptikeren Nicolas Dupont-Aignan.



Le Pen udtaler på en pressekonference, at hun og Dupont-Aignan, der med 4,7 pct. af stemmerne ikke gik videre fra første valgrunde, deler et "fælles projekt".



"Vi vil bygge en national enhedsregering, som vil føre folk sammen, der er udvalgt på baggrund af deres evner og deres kærlighed til Frankrig," siger Le Pen.



Marine Le Pen, der er modstander af EU og kritisk over for indvandring, opnåede 21,53 pct. af stemmerne ved første valgrunde.



Dermed gik Marine Le Pen videre sammen med centrumpolitikeren Emmanuel Macron, som fik 23,75 pct. af stemmerne.



Målinger spår en stor sejr til Macron ved anden valgrunde. Men de seneste dage er Le Pen så småt begyndt at gøre hullet mellem hende og rivalen mindre.



/ritzau/AFP