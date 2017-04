Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), har rejst sagen om Tyrkiets overvågning af herboende tyrkere og dansktyrkere over for de øvrige udenrigsministre i EU.



Det skete på et møde i Malta fredag, fortæller udenrigsministeren.



En religiøs rådgiver for den tyrkiske ambassade i Danmark har åbent indrømmet indsamling af information om dansktyrkere. En oplysning, udenrigsministeren dog ikke kan bekræfte.



"Hvis det er rigtigt, synes jeg, at det for Tyrkiets vedkommende er et skridt i den forkerte retning i forhold til de værdier, vi står for i Europa og EU," siger Samuelsen.



"Det er vigtigt, at mine kolleger er opmærksomme på, at debatten pågår i Danmark. Og at vi ikke bryder os om det," siger han.



Ifølge udenrigsministeren har der været lignende historier i andre lande.



"Det lægger os alle sammen under pres, at den slags historier bliver ved med at opstå," siger Anders Samuelsen.



Samuelsen mener, det øger behovet for at øge presset på at få Tyrkiet til at "vende rundt og komme i den rigtige retning".



Han understreger dog, at der ikke lægges op til en fælles EU-indsats mod Tyrkiet. Det er fortsat op til de nationale myndigheder at behandle eventuelle sager om overvågning.



/ritzau/