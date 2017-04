Trump har brudt løfter og leveret få resultater på 100 dage

De politiske resultater i løbet af Donald Trumps første tid som præsident er mere end almindeligt vanskelige at få øje på.



Det viser en gennemgang af en række løfter, som Trump gav forud for efterårets valg i en såkaldt "kontrakt med den amerikanske vælger". Den indeholdt en liste af ting, som Trump ville gøre inden for sine første 100 dage i Det Hvide Hus - den milepæl når han lørdag.



En amerikansk ekspert betegner Trumps første 100 dage som den værste start for en præsident, siden det i 1930'erne blev normalt at bedømme en ny præsidents resultater efter de 100 dage.



"Trump var fuldstændig uforberedt på at blive præsident, og det har været tydeligt. Der har været en masse larm og meget få egentlige resultater," siger Jonathan Alter i et interview med Ritzau.



Han er politisk kommentator hos NBC News og forfatter til flere bøger om amerikanske præsidenter, herunder om Franklin D. Roosevelts første 100 dage i 1933.



Ingen større aftale i hus



Alter hæfter sig ved, at det ikke er lykkedes Trump at få en eneste større lov igennem Kongressen, hvor der ellers er republikansk flertal i begge kamre.



Blandt de største nederlag er et mislykket forsøg på at erstatte forgængerens sundhedsreform, Obamacare, med noget "nyt og bedre".



"Næsten alle andre præsidenter har haft mindst én eller to større ting, som de fik igennem Kongressen i løbet af de første 100 dage," påpeger Jonathan Alter.



Niels Bjerre-Poulsen, lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, har også svært ved at finde tidligere eksempler på præsidenter, der har fået så lidt politik igennem.



"Trump havde lagt op til, at han var en forretningsmand, der kunne finde ud af at indgå aftaler. Men han har vist sig at være en overraskende dårlig forhandler," mener lektoren.



Præsidenter kan genopfinde sig selv



En svær start i Det Hvide Hus betyder dog ikke nødvendigvis, at resten af den fireårige embedsperiode byder på strid modvind.



"Præsidenter har rigtig god mulighed for at genopfinde sig selv. De kan styre nyhedsdagsordenen på en sådan måde, at tingene begynder at gå deres vej," siger Jonathan Alter.



"Men uret tikker for Trump. Historisk er det inden for det første år, at præsidenter får point på kontoen. Så de første 100 dage er ikke kritiske, men det er det første år. Og her spiller førstehåndsindtrykket også ind."



