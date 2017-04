De 27 lande, der bliver i EU, er ved at gøre klar til kontant afregning med Storbritannien.



På et topmøde lørdag i Bruxelles vil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og de andre 27 EU-ledere vedtage deres overordnede strategi for de svære forhandlinger om den britiske exit.



Her handler det for EU først og fremmest om at begrænse skaderne, når Storbritannien om to år siger farvel til på det tidspunkt 46 års medlemskab.



EU-præsident Donald Tusk skriver i sin invitation til EU-lederne, at det er vigtigt, at alle forstår og accepterer de forskellige faser i exit-forhandlingerne.



"Det betyder, at vi ikke vil diskutere vores fremtidige forhold til Storbritannien, før vi har opnået tilstrækkelige fremskridt på de vigtigste emner, " ver Donald Tusk.



Her står rettighederne for de 3,2 millioner EU-borgere i Storbritannien og for de 1,2 millioner briter i EU øverst på listen.



Desuden skal der klarhed over, hvor meget briterne skal betale for at leve op til de økonomiske forpligtelser, de har påtaget sig som EU-medlem.



Regningen ved udgangen kan løbe helt op i 60 milliarder euro (450 milliarder kroner).



En tredje prioritet er at undgå en hård grænsekontrol mellem Irland og det britiske Nordirland. Det kunne sætte den nordirske fredsproces på spil.



EU-landene har i tiden op til topmødet skærpet tonen i de overordnede retningslinjer, der skal vedtages lørdag.



Det samme er sket i de mere detaljerede forhandlingsdirektiver, hvor EU-Kommissionen arbejder på at udmønte strategien.



De skærpede krav retter sig blandt andet mod borgenes rettigheder og den britiske exit-regning.



EU lægger desuden op til at holde regulering af finanssektoren uden for en fremtidig handelsaftale med Storbritannien. Det træk ventes i givet fald at medføre, at flere finansvirksomheder vil flytte væk fra London.



Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, har varmet op til topmødet med en advarsel til briterne om, at de ikke skal gøre sig nogen illusioner.



"Et land, der ikke er medlem af EU, kan ikke have de samme rettigheder - eller for den sags skyld bedre rettigheder - end et medlemsland," lød budskabet.



"Det kan lyde logisk. Men jeg bliver nødt til at sige det meget klart, fordi nogen i Storbritannien synes at gøre sig illusioner på det punkt," sagde Angela Merkel.



Storbritannien forlader efter planen EU-samarbejdet fredag 29. marts 2019 ved midnat.



/ritzau/