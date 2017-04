Nordkoreas testaffyring af et missil tidligt lørdag morgen lokal tid er respektløst over for Kina.



Det mener USA's præsident, Donald Trump.



"Nordkorea respekterede ikke Kinas ønsker og dets højt respekterede præsident, da landet opsendte - dog uden succes - et missil i dag. Dårligt!," skriver Trump på Twitter nogle timer efter testen.



Nordkorea testaffyrede sent fredag aften dansk tid et ballistisk missil. Missilet blev affyret nord for landets hovedstad, Pyongyang, men opsendelsen mislykkedes angiveligt.



Det oplyser det sydkoreanske forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Yonhap.



"Missilet eksploderede tilsyneladende få sekunder efter opsendelsen," oplyser Sydkoreas militær i en erklæring.



Testen blev udført, blot timer efter den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, havde advaret FN's Sikkerhedsråd om "katastrofale konsekvenser", hvis det internationale samfund - ikke mindst Kina - undlader at presse Nordkorea til at opgive sit våbenprogram.



Ved mødet i FN's Sikkerhedsråd fredag understregede Rex Tillerson samtidig, at alle muligheder fortsat er på bordet i forhold til en reaktion på Nordkoreas adfærd.



"For hver vellykket sprængning og missiltest skubber Nordkorea det nordøstlige Asien og verden tættere på ustabilitet og konflikt," sagde Tillerson ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Tillerson opfordrede Sikkerhedsrådet til at indføre sanktioner mod Nordkorea og suspendere eller nedtone de diplomatiske relationer med landet.



Ifølge Kina er det urealistisk at forvente, at to lande alene løser konflikten.



"Brugen af magt løser ikke forskellene og vil kun føre til endnu større katastrofer," siger den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, ifølge nyhedsbureauet AFP.



Imens lyder reaktionen fra Rusland, at et militært svar vil være katastrofalt.



/ritzau/