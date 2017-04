Nordkorea har testaffyret et ballistisk missil sent fredag aften dansk tid. Missilet blev affyret nord for landets hovedstad, Pyongyang, men opsendelsen mislykkedes.



Det oplyser det sydkoreanske forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Yonhap.



"Nordkorea affyrede et uidentificeret missil fra et sted i nærheden af Bukchang i Gyeongnam-do tidligt i morges (lørdag morgen koreansk tid, red.)," oplyser Sydkoreas militær i en erklæring.



"Det anslås, at det har fejlet. Missilet eksploderede tilsyneladende få sekunder efter opsendelsen," står der videre i erklæringen.



I Washington bekræfter en embedsmand fra det amerikanske forsvar over for nyhedsbureauet AFP, at Nordkorea har affyret et missil.



I løbet af det seneste år har Nordkorea affyret en stribe missiler og gennemført atomprøvesprængninger i strid med FN's resolutioner.



Tidligere i april affyrede Nordkorea også et ballistisk missil. Det blev affyret ud over Det Japanske Hav. Affyringen skete, umiddelbart efter at USA's præsident, Donald Trump, havde sagt, at Kina skal tage ansvar i forhold til Nordkorea.



Onsdag var Senatet, det øvre hus i USA's kongres, inviteret til briefing i Det Hvide Hus om forholdet til Nordkorea.



Meldingen efter mødet var, at USA vil gå diplomatiets vej over for den nordkoreanske leder Kim Jong-uns styre.



Ved et møde i FN's Sikkerhedsråd fredag understregede USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, at alle muligheder fortsat er på bordet i forhold til en reaktion på Nordkoreas adfærd.



- For hver vellykket sprængning og missiltest skubber Nordkorea det nordøstlige Asien og verden tættere på ustabilitet og konflikt, sagde Tillerson ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Tillerson opfordrede Sikkerhedsrådet til at indføre sanktioner mod Nordkorea og suspendere eller nedtone de diplomatiske relationer med landet.



/ritzau/