Klapsalverne bragede løs, og publikum hujede, da præsident Donald Trump fredag holdt tale for våbenlobbyen National Rifle Association (NRA).



- I har en sand ven og forkæmper i Det Hvide Hus, sagde præsidenten.



- Jeg vil aldrig nogensinde krænke folks ret til at besidde og bære våben, lovede han.



Sidste gang en siddende præsident talte ved et NRA-møde, var da Ronald Reagan var på besøg i 1983.



Trump understregede i sin tale, at han er "stolt" over, at han nu er den første præsident i 34 år, der taler ved våbenlobbyens årsmøde.



NRA støttede den republikanske rigmand under valgkampen op til præsidentvalget sidste år og donerede store pengebeløb til hans kampagne.



- I var der for mig, og jeg vil være der for jer, sagde Trump i sin tale.



Han lovede også, at "det otte år lange angreb mod jeres frihed" er slut. Det er en henvisning til forgængeren Barack Obamas forsøg på at stramme de amerikanske våbenlove.



Trump talte dagen inden, at han markerer sine første 100 dage i Det Hvide Hus.



Nogle iagttagere hæfter sig ved, at præsidenten muligvis havde behov for at tilbringe dagen i selskab med yderst venligt stemte tilhængere, efter han har lidt flere politiske nederlag i Kongressen og ved de amerikanske domstole.



Inden Trump gik på talerstolen, havde NRA's leder, Wayne LaPierre, opfordret medlemmerne af våbenlobbyen til at støtte Trump i "en intens krig, som venstreorienterede fanatikere fører".



LaPierre tilføjede, at "amerikanske våbenejere allerede kan se en reel forskel", efter Trump blev indsat som præsident i januar.



