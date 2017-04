Trump vil bore efter olie og gas i havet

USA's præsident, Donald Trump, vil have gennemgået en række forbud mod at bore efter olie og gas i havet.



Han underskrev fredag et dekret om, at forbud mod havboringer skal tages op til fornyet overvejelse.



Præsidenten siger, at det vil føre til en ophævelse af forbuddet mod at bore i de arktiske havområder. Han forventer ligeledes, at det kan skabe arbejdspladser til amerikanerne.



- I dag slipper vi den amerikanske energi fri og baner vej for tusinder og atter tusinder af højt betalte amerikanske job i energisektoren, siger Trump ved underskrivelsen af dekretet fredag.



Beslutningen kan bane vej for, at der kan bores efter fossile brændstoffer i dele af Atlanterhavet, Stillehavet, Det Arktiske Hav samt i Den Mexicanske Golf.



Trumps forgænger, Barack Obama, har forsøgt at beskytte sidstnævnte område mod olieboringer efter det massive olieudslip fra platformen Deep Water Horizon i 2010.



Dekretet kommer imidlertid på et tidspunkt, hvor oliepriserne er lave, og hvor stigende produktion på land betyder, at industrien ikke efterspørger tilladelser til at bore efter olie og gas i havet.



Den konservative miljøorganisation Conservatives for Responsible Stewardship (CRS) betegner havboringer som "lige så hensynsløst, som det er unødvendigt".



- Hvorfor i alverden vil nogen vælge at presse på for at bore i de mest risikable og dyreste steder på planeten, når den nuværende overflod af olie betyder, at det er urentabelt i den nærmeste fremtid, spørger CRS' chef, David Jenkins.



/ritzau/Reuters