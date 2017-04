Venstrefløjskandidaten Jean-Luc Mélenchon vil ikke bakke op om hverken Marine Le Pen eller Emmanuel Macron ved anden og afgørende runde af det franske præsidentvalg 7. maj.



Han vil heller ikke fortælle sine vælgere, hvem de skal stemme på, siger han i en videomeddelelse, der er postet på YouTube fredag.



- Jeg vil stemme, men jeg vil ikke fortælle jer, hvordan I skal gøre, siger Mélenchon.



- I har ikke brug for mig for at vide, hvad I skal gøre. Jeg er ikke en guru og ikke en guide.



Mélenchon fik 19,64 procent af stemmerne og blev nummer fire ved første valgrunde søndag. Det svarer til, at omkring syv millioner franskmænd stemte på ham.



En meningsmåling offentliggjort fredag viser, at omkring 40 procent af de vælgere, der stemte på Mélenchon i første runde, vil sætte deres kryds ved midterkandidaten Emmanuel Macron i anden valgrunde.



Højrefløjskandidaten Marine Le Pen ventes at få opbakning fra omkring 19 procent af de vælgere, der stemte på Mélenchon i første runde.



De øvrige 41 procent af Mélenchons vælgere siger ifølge meningsmålingen, at de ikke vil stemme på nogen af de to kandidater.



Le Pen appellerer fredag direkte til Mélenchons vælgere om at hjælpe med at "blokere vejen for Emmanuel Macron".



Hun betegner Macron som en "bankmand", der "vil nægte at give den mindste beskyttelse til arbejdere", skriver nyhedsbureauet dpa.



Alle meningsmålinger tyder på, at Macron vil slå sin modstander, Marine Le Pen, med omkring 60 procent af stemmerne mod 40 procent til Le Pen, viser flere meningsmålinger.



En række andre franske toppolitikere - heriblandt valgets nummer tre, den konservative François Fillon - gik ud på valgaftenen søndag og opfordrede deres vælgere til at stemme på Macron i anden valgrunde.



