Alle muligheder skal fortsat være på bordet, når det gælder en reaktion på Nordkoreas provokerende adfærd.



Det siger USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, forud for et møde i FN's Sikkerhedsråd fredag.



Han opfordrer Sikkerhedsrådet til at indføre sanktioner mod Nordkorea og nedtone de diplomatiske relationer med Nordkorea.



Disse tiltag skal suppleres med en vilje til at modgå nordkoreansk aggression med militære midler, hvis det er nødvendigt, siger Tillerson.



Samtidig advarer Kina om, at brugen af magt i Nordkorea kan føre til "en større katastrofe".



Den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, understreger, at krisen om Nordkoreas atom- og missilprogram nu har nået "et kritisk punkt".



Men han tilføjer, at dialog og forhandlinger er den eneste måde at få løst krisen.



FN's generalsekretær, António Guterres, advarer ligeledes mod at lukke kommunikationskanalerne til Nordkorea. Det kan være farligt, mener han.



- Vi må undgå fejlbedømmelser og misforståelser. Vi må handle nu for at undgå konflikt og opnå en varig fred, siger Guterres.



Han tilføjer samtidig, at han er meget bekymret over udsigten til militær optrapning på den koreanske halvø.



/ritzau/Reuters