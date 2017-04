Medlemmerne i Alternativet har fået lov at bestemme partiets position om straffelovens paragraf 140 – den såkaldte blasfemiparagraf. Og medlemmerne vil afskaffe paragraffen. Det skriver Politiken



Ifølge avisen stemte 69 procent af medlemmerne for at afskaffe paragraffen. 24 procent ønskede at bevare den.



Dermed er et flertal på Christiansborg klar til at stryge paragraffen. Flertallet består af samtlige partier undtagen Venstre og Socialdemokratiet.



Dermed er der også uenighed i regeringen. De Konservative og Liberal Alliance vil afskaffe paragraffen, mens statsministerens parti, Venstre, vil beholde den.



Ifølge Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, vil partiet gerne af med paragraffen. Men det er ikke sikkert, at partiet vil stemme for et forslag om en afskaffelse.



- Jeg vil ikke afvise, at vi går i salen og stemmer for en afskaffelse. Men det er, som jeg tror alle ved, udgangspunktet, at en regering stemmer sammen. Og regeringen er stadig uafklaret, siger hun til Politiken.



- Jeg kan godt forstå, hvis man synes, at det her virker ulogisk. Men det er så en anledning til at forklare, at der er kutyme for, at en regering stemmer sammen i Folketinget.



Paragraffen lyder:



-Den, der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder



Paragraffen er blevet aktuel igen, da anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi i slutningen af februar tiltalte en 42-årig mand for blasfemi ved at afbrænde Koranen.



Det er første gang siden 1971, at der rejses tiltale efter blasfemiparagraffen.



/ritzau/